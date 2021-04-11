Aynı karayolunda 2 tur otobüsü devrildi

Konya'da dün kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü kaza yaptı. Şarampole devrilen otobüslerde 1 Rus turist hayatını kaybederken, 40'tan fazla yolcu yaralandı. İlk kaza, saat 07.00 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 39. kilometresinde meydana geldi.

İzmir'den yola çıkıp Kapadokya'ya giden ve yerli turistleri taşıdığı öğrenilen Ö.A. idaresindeki 35 Z 5305 plakalı otobüs tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan 34 kişi yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslara çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAPADOKYA'YA GİDİYORLARDI

İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında yine Konya-Aksaray karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Kapadokya'ya giden ve Rus turistleri taşıdığı öğrenilen C.Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı otobüs tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste 12 kişi yaralanırken, Rus turist Elena Avtaikina hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslara hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer yolcular ise kaza yerine gelen başka bir otobüsle şehir merkezine götürüldü.