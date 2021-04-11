Bağımlı sevgililer cezaevini boyladı

İSTANBUL Cihangir'de ihbar üzerine bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, bez dolabın içerisinde uyuşturucu ele geçirdi. Polisi bile şaşkına çeviren baskında, saksı içerisinde toplamda 23 Hint keneviri, 2 adet hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşetler, poşetleme ve ambalaj için kullanılan sıcak baskı aleti, 14 adet satış için hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, 150 gram kurutulmuş dalları kesilmiş Hint keneviri, 25 gram kenevir tohumu ve Hint keneviri üretimi için kullanılan materyaller bulundu. Evde gözaltına alınan sevgili çift Hande G. ve Rauf İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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