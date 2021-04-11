İkizler aynı gün koronadan öldü

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber (58), aynı gün korona virüsten hayatını kaybetti. Ayşe Demirel ve Şeyda Berber, bir süre önce korona virüse yakalandı. Aynı hastanede tedavi gören kardeşler, durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Ayşe Demirel önceki gün saat 16.00 sıralarında, Şeyda Berber ise aynı gün 22.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

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