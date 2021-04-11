"Silahı getir legoyu götür’

Şiddetin küçük yaştan itibaren engellenmesi gerektiğini belirten Ayşegül İnceoğlu, dernek olarak başlattıkları 'Silahını getir, legonu al' kampanyasıyla çocukları şiddetten uzaklaştırmak istediklerini söyledi. İnceoğlu, kampanya kapsamında bu yıl içinde 5-6 bin öğrenciden aldıkları oyuncak silahları, kitap, hediye ve akıl oyunlarıyla değiştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Çocuklara verilecek en güzel hediyenin, kitap ve zeka oyunları olduğunu söyleyen İnceoğlu, "Çocuklarımızı kendi elimizle şiddete yöneltmeyelim. İki yaşında, üç yaşındaki bir çocuğa oyuncak tabanca almak ne ile izah edilebilir" diye konuştu.

'HAFIZALARINA KAZINIYOR'

İNCEOĞLU, "Avrupa ülkelerinde aileler çocuklarına şiddet içerikli oyuncak almıyor, en fazla kitap seti ve zeka oyunları alıyor. 0-6 grubundaki çocuğumuza kesinlikle oyuncak tabanca almayalım. Bu yaştaki çocukların hafızasına kazınır. Her şeyi kayıt altına alırlar. Çocuğumuza kitap, kitap setleri ile zeka oyunları hediye edelim. Çocuklarımızın şiddete bulaşmaması için çağrışım yaratacak bütün unsurlar ortadan kaldırılmalı" dedi.

■ FATİH ŞENDİL