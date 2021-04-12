Almanya’da hastalandı Türkiye’de şifa buldu

Almanya'da yaşayan Mansur Gümüş, pankreas kanserinin karaciğerine de sıçraması üzerine, "Ameliyat masasında kalırsın" denilerek evine gönderildi. Soluğu Türkiye'de alan Gümüş, İzmir'de şifa buldu. 7 saatlik ameliyatın ardından, tümörden kurtulan Gümüş, "Ne varsa vatanımda var. Eskiden Türkiye'den Avrupa'ya şifa bulmaya gidilirdi, şimdi oradan buraya geliyorlar" dedi. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın, "Türk hekimlerinin becerisi ve cesaretiyle iyi sonuçlar elde ediyoruz" dedi.