‘Başıma ne geleceğini bilmemek çok korkuttu’

İZMİR'DE, korona virüsünü yenerek sağlığına kavuşan 112 sağlık personeli Olcay Demirci (43), son günlerdeki vaka artışına dikkat çekerek, "Maske, mesafe ve hijyene her dakika dikkat etmeliyiz.

Bir anlık gaflet hastalıkla sonuçlanabiliyor.

Vakalar son günlerde ciddi oranda arttı. Aşırı dikkatli davranırsak virüsü yenebiliriz" dedi.

Evli ve 1 çocuk annesi Demirci geçen yıl Nisan'da virüse yakalandı.

Hastalığa karşı verdiği savaşı yenerek yeniden ön saflarda mücadeleyi sürdüren genç kadın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"BİR nöbet çıkışı, boğaz ve baş ağrısıyla başladı. Tahlillerim pozitif çıkınca psikolojik olarak çok korktuk. Evde kendimi izole ettim.

Ona rağmen ailem de virüse yakalandı. Tüm vücudumda ağır ağrılar yaşadım. İnsanın başına ne geleceğini bilmemesi de çok korkutucuydu.

Bu işkenceyle bir son vermek için toplum olarak kurallara her saniye uymalıyız" dedi.