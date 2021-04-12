  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 12 Nisan Pazartesi hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? 12 Nisan Pazartesi hava durumu...

ve 'de bugün yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile , , Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ile 'nın kuzeybatı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerdeki yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 12 Nisan Pazartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 12 Nisan Pazartesi hava durumu...
İHA

12.04.2021, 09:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-4, iç bölgelerde 6-8 derece altında, Doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatı ilçeleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Adana: Parçalı bulutlu 18
Antalya: Parçalı bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 9
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 12 Nisan Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.