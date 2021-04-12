İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 12 Nisan Pazartesi hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-4, iç bölgelerde 6-8 derece altında, Doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatı ilçeleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Parçalı bulutlu 18

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13