Mahur tehlike altında

MARAŞLI'NIN yeni bölümü bu akşam atv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizide, Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelir. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olur. İlhan, Necati'ye şirketin el değiştirdiğini anlatır. Türel Ailesi, Mahur'un sergisine gidecekleri sırada aldıkları haberle Mahur'un hayatının yine tehlikede olduğunu öğrenir. İlhan'ın peşinde olan Behram, İlhan'a iki saat içinde teslim olmaz ise Mahur'u ve tüm sergidekileri öldürüleceğini söyler. Maraşlı sergidekileri koruma altına alır.