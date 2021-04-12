Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Televizyon dizilerinde figüranlık yapıyordu. İhsan Okşak'tan 7 gündür haber alınamıyor... Eşinin 1 hafta sonra morluklarla eve geldiğini söyleyen Yurdagül Hanım, eşinin rüyalarında sürekli tamam dövmeyin diye bağırdığını dile getirdi. Yurdagül Hanım, eşinin borçlu olduğu kişilerle bu konuşmaları yaptığını sözlerine ekledi. Telefondaki beyefendi, Yurdagül Hanım'ın yalan konuştuğunu, dün gece saat 12 civarı İhsan Bey'in Beyoğlu'nda kahveye geldiğini, eşini arasın diye telefonunu ona verdiğini, kapının önüne çıkıp taksiye binip eve gideceğini söylediğini aktardı. Telefondaki beyefendi ise İhsan Bey'e eve dönmesini gerektiğini söylerken İhsan Bey'e ailevi bir soru sormadığını dile getirdi. 88 yaşındaki kadına ''gelin'' şiddeti. Yayın sonunda yaşananlar ekrana verildi. Fidan Hanım, kayınvalidesinin babaanneyi hep dövdüğünü, o videoları kendisini haklı çıkartmak için çektiğini dile getirirken eşinin sürekli kendisine senden boşanacağım dediğini ama kendisinin boşanmak istemediğini belirtti. Fadime Arslan'ın elini kim kesti?

Müge Anlı canlı yayında kan donduran anlar! Fadime Aslan'a hamur makineli işkence