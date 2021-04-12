Oruç tutanlar sahura kalkmalı

Ramazan ayında yapılan en büyük yanlışın sahuru atlamak olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Melek Elmas, "Ramazan' da bitkinlik yaşamamızın nedeni uzun açlık saatleri. Bu dönemde kişinin metabolizması yavaşladığı için kişi bitkinlik yaşıyor. Sahur ve iftarda beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BU BESİNLERDEN UZAK DURUN

Sahur ve iftar olarak düzenli bir şekilde iki öğün beslenme yapıldığında kişinin açlık hissetmeyeceğini belirten Elmas, "Kızartmalar, hamur işi gibi mayalı besinler, aşırı şeker ya da yağ içeren besinler, şerbetli tatlılar, çok tuzlu ya da baharatlı yemekler, şarküteri ürünlerinden kesinlikle uzak durulmalı. Su tüketimi gerçekten de çok önemli. İftardan sahura kadar olan kısımda 2 litre su içilmesini öneriyorum. Susuz kalmamak büyük önem arz ediyor" sözleriyle uyarıda bulundu.



SAHUR, UYKUNUZDAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

RAMAZAN'DA beslenme konusunda yapılan en büyük yanlışı açıklayan Elmas, "Bazı insanlar uykusu bölünmesin diye sahura kalkmıyor. Sahur önemli çünkü iftarı zaten akşam ezanıyla birlikte açıyoruz. Akşam ezanından sonra sahura kadar bir şey yemezsek açlık süremiz daha da uzuyor. Daha çok kilo almaya başlıyoruz. Çünkü iftar zamanında kişi tıka basa yemeye başlıyor. Yanlış olan durumlardan bir tanesi de bu ve gözardı edilmemeli" diye konuştu.



AKŞAMDAN KALANLARI TÜKETMEYİN!



SAHURDA akşamdan kalan yemeklerin yenmemesi gerektiğini belirten Elmas, "Sahuru kahvaltı biçiminde yapacağız. İki dilime yakın tuzsuz peynir yenebilir. Normal kiloda ve sağlıktaki kadınlar bir, erkekler iki adet haşlanmış yumurta tüketebilirler. Tok tutmada diğer önemli olan süt ürünleri, 4 yemek kaşığı yoğurt ya da 1 su bardağı süt. Bunun yanında bir adet meyve tüketilebilir. Sahurda tokluk süremizi uzatmak için esmer ekmek, tam buğday, kepekli ya da çavdar ekmeği tüketmeyi öneriyoruz" dedi.



İFTARINIZI İKİYE BÖLÜN

İFTARA 2 aşamalı bir şekilde başlanmasını öneren Elmas, "Birinci iftar ve ikinci iftar şeklinde beslenmeliyiz.

İftardan önce suyumuzu içiyoruz. Sonra çorbayla başlıyoruz. Çorbamızı 5-6 dakikaya yayarak içeceğiz. Orucumuzu açtıktan sonra bir 5 dakika bekleme süresi tanımalıyız kendimize.

Mide uzun bir açlık dönemi geçirdi ve hazımsızlık, gaz sorunları ve şişkinlik yaşamamak için yavaş yavaş tüketmek gerekiyor.

Ana yemeğimizi tükettikten sonra bir meyve, bir yoğurt şeklinde ara öğün almalıyız" şeklinde konuştu.



RAMAZAN'DA KİLO VERMEK



Ramazan ayında kilo vermek isteyenlerin çok yağlı hamur işleri gibi besinlerden kaçınmasını öneren Elmas, "İftarda pirinç, makarna değil de bulgur pilavı tüketmeye dikkat edilmeli. Ramazan'dan sonra toksit atıcı ya da detoks programları uygulayıp yorgunluk ve bitkinlik de atılabilir" ifadelerini kullandı.



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