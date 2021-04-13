Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit ailelerini ağırladı. Erdoğan çifti, ramazanın ilk orucunu şehit yakınlarıyla beraber açtı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi. pic.twitter.com/GWjkdcaQWa— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 13, 2021
Başkan Erdoğan, ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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