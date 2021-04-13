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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan, ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı

Başkan Erdoğan, ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı

Başkan , ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı.

Başkan Erdoğan, ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı
DHA

13.04.2021, 21:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit ailelerini ağırladı. Erdoğan çifti, ramazanın ilk orucunu şehit yakınlarıyla beraber açtı.

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