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Haberler Yaşam Özil’den Kızılay’a 100 bin euro bagıs

Özil’den ’a 100 bin euro bagıs

Özil’den Kızılay’a 100 bin euro bagıs

13.4.2021

KIZILAY'IN Ramazan öncesi düzenlediği 'Teşekkür ve Dayanışma Programı'na vatandaşlardan yoğun destek geldi. Kızılay'a düzenli bağış yapan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, bu yıl da Ramazan bağışını Kızılay'a yaptı. 6 saat süren programda Mesut Özil 100 bin Euro bağışta bulundu. Öte yandan canlı yayına bağlanan Samira Atmaca isimli 8 yaşındaki çocuk da kumbarasında biriktirdiği 100 lirayı Kızılay'a bağışladığını söyleyince duygulu anlar yaşandı. Tüm ülkenin destek verdiği programda toplanan bağış 51 milyon lirayı geçti.
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