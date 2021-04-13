Prof. Dr. Tükek: Aşılar ziyan olmasın

SALGINLA mücadelede bütün stratejinin aşı üzerine kurulması gerektiğini vurgulayan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, özellikle Biontech aşısı için randevu alıp gelmeyenler nedeniyle aşıların ziyan olduğunu söyledi.

EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ AŞI

TÜKEK, "Toplumda aşılamayı desteklemeyen bazı kitlelerin olduğunu görüyoruz. Bunların da ikna edilmesi gerekiyor. Salgını durdurmak için elimizdeki en önemli silah bu. Özellikle Biontech aşısı, sınırlı sayıda var. Ama randevusuna gelmeyenler olduğu zaman o kişinin aşısı çöpe gidiyor. Çünkü bu aşının saklama koşulları nedeniyle aşı eritildikten sonra tekrar dondurulamıyor. Mutlaka o anda kullanılması gerekiyor. Gerçekten yazık, büyük israf." ifadelerini kullandı.