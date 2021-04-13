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Son dakika: Okullar kapandı mı? yüze eğitimle ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi... Başkan , kabine toplantısı sonrası ayında uygulanacak koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Bu kapsamda ' yüze eğitimde son durum ne oldu?' sorusu da öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte yüz yüze eğitimde son durum...

Son dakika: Okullar kapandı mı? Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme

13.04.2021, 19:58

Milyonlarca vatandaş bugün gerçekleşen kabine toplantısından çıkacak kararlara kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınacak yeni tedbirleri açıklandı. Öğrenci ve veliler eğitimle ilgili hangi kararın alındığını merak ediyor. Yüz yüze eğitimde son durum ne? Okullar kapandı mı? İşte detaylar...

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM NE? OKULLAR KAPANDI MI?

Başkan Erdoğan toplantı sonrası halka seslendi ve yeni kısıtlamaları açıkladı. Buna göre eğitimde 8 ve 12. sınıflar, okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

Son dakika: Başkan Erdoğan Ramazan ayı koronavirüs tedbirlerini açıkladı

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