Son dakika: Okullar kapandı mı? Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme

Milyonlarca vatandaş bugün gerçekleşen kabine toplantısından çıkacak kararlara kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınacak yeni tedbirleri açıklandı. Öğrenci ve veliler eğitimle ilgili hangi kararın alındığını merak ediyor. Yüz yüze eğitimde son durum ne? Okullar kapandı mı? İşte detaylar...

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM NE? OKULLAR KAPANDI MI?

Başkan Erdoğan toplantı sonrası halka seslendi ve yeni kısıtlamaları açıkladı. Buna göre eğitimde 8 ve 12. sınıflar, okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

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