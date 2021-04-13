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Haberler Yaşam Son dakika: THY'den seyahat açıklaması

Son dakika: 'den seyahat açıklaması

Son dakika haberi... (), Kovid-19 tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini bildirdi.

Son dakika: THY'den seyahat açıklaması
AA

13.04.2021, 21:20 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021, 22:25

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."

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