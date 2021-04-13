Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Bir zararı daha ortaya çıktı...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyup mezun olduktan sonra aynı hastanede yaptığı başarılı çalışmalarla adını duyuran Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarının sadece insanların beynine değil vücuttaki pek çok organa olumsuz etkilediğini söyleyerek cep telefonlarının hemoride de neden olduğunu kaydetti.





"KENDİNİZE ÖZEL ALANLARINIZ OLSUN"

Türkiye'de kullanımı en hızlı alışılan teknolojik cihazların başında gelen ve son yıllarda sadece iletişim aracı değil eğlence ve oyun aracı olarak da kullanılan ve 7'den 77'e kimsenin elinden düşürmediği cihazlardan bazı yer ve zamanlarda kopulması gerektiği belirtildi. Eskiden belli kişilerde ve çocuklarda daha sık görülen telefon bağımlılığının bugün her yaş grubunda görülen bir hastalık olmaya başladığını belirten Genel Cerrah Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, "Maalesef telefon kullanımın yaygınlaşması ile insanların hareketsizliğe bağlı sıkıntıları da artmaya başladı.

Son dönem yapılan bilimsel çalışmalar bize gösteriyor ki tuvalette telefona bağlı gereğinden fazla oturup ıkınma hemoroid ve anal fissür gibi makat bölgesi hastalıklarını arttırmakta" diyerek insanların tuvalete telefonla girmemesini tuvalete girenlerin de ihtiyacını bir an önce giderip dışarı çıkmasını istedi.