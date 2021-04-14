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Haberler Yaşam Bakan Koca tabloyu paylaştı! İşte en çok artış ve azalış olan iller

Bakan Koca tabloyu paylaştı! İşte en çok artış ve azalış olan iller

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan tarihlerinde Covid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illeri paylaştı. Bakan Koca "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış , , , ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca tabloyu paylaştı! İşte en çok artış ve azalış olan iller

14.04.2021, 15:31 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021, 15:33

Bakan Koca, Twitter hesabından, 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı. Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde" ifadelerini kullandı.

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