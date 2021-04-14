Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Vatandaşın sofrasında iftar yaptı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ve Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftara katıldı. pic.twitter.com/DVIueuo4vH— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 14, 2021
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bir vatandaşın evinde iftara katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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