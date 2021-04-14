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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bir vatandaşın evinde iftara katıldı

Başkan Erdoğan ve eşi bir vatandaşın evinde iftara katıldı

Başkan Erdoğan Ramazan ayının ikinci iftarında bir vatandaşın evine misafir oldu. Başkan Erdoğan ve eşi misafir olduğu evde iftar yaptı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bir vatandaşın evinde iftara katıldı

14.04.2021, 20:58 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021, 21:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Vatandaşın sofrasında iftar yaptı.




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