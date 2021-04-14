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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bir vatandaşın evinde iftara katıldı

Başkan Erdoğan Ramazan ayının ikinci iftarında bir vatandaşın evine misafir oldu. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan misafir olduğu evde iftar yaptı.

14.04.2021, 20:58 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021, 21:03