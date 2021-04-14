Müge Anlı canlı izle Atv!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

5 aydır kayıp olan gurbetçi berber Arif Alagöz'den haber, İsminin açıklanmasını istemeyen Almanya'dan Türk bir komiser yayına bağlandı. Arif'in yaşadığı eve ekip yolladığını orada olmadığını Frankfurt İstasyonunun oradaki güvenlik şirketinden Arif'in birkaç günce orada olduğunu öğrendiğini açıkladı. Kayıp olarak aranıyordu, 13 gün sonra bulunan Nilüfer önce kardeşi sonra babasıyla buluştu. Evlenmek için babasından izin isteyen Nilüfer ve Abdullah Müge Anlı'da evlenmek istedi. Fadime Arslan ile ilgili korkunç iddia... 88 yaşındaki kadını boğarak mı öldürdüler? Küçük gelin Fidan'ı neden cinayetle suçladılar? 4 gündür kayıp olarak aranan Adem Polat ölü olarak bulundu.