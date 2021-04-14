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Haberler Yaşam Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Bakanı 'tan öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Bakanı , “İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir” dedi.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili flaş açıklama
İHA

14.04.2021, 10:14 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021, 10:17

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden öğretmenlerin Covid-19 aşısı olması ile ilgili yaptığı paylaşımda, "İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır. Aşı planlaması doğrultusunda @enabizsistemi ve @MHRS_182'den durumunuzu takip edip randevularınızı oluşturabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Yerli aşıda son aşamaya gelindi

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