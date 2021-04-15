Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' ifadelerini kullandı.
Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2021
Bakan Koca'dan aşı israfı iddialarına yanıt! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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