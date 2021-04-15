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Haberler Yaşam Bakan Koca'dan aşı israfı iddialarına yanıt!

Bakan Koca'dan israfı iddialarına yanıt!

Sağlık Bakanı , ''Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' dedi.

Bakan Koca'dan aşı israfı iddialarına yanıt!
DHA

15.04.2021, 11:25

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' ifadelerini kullandı.

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