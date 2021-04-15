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Haberler Yaşam Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen baba kızını havaya kaldırarak aşağı atacağını söyledi.

Böyle baba olmaz olsun!

15.4.2021

Adana'da kendisine büyü yapıldığını öne süren Mustafa A. (51), tek katlı evinin damına çıkıp, 4 yaşındaki kızı Ela'yı sarkıtıp aşağı atacağını söyleyerek, "Onun kanı akarsa büyü bozulacak" diye bağırdı.

Korkuya kapılan minik kız, "Babacığım, ne olur beni atma. Eve gidelim, anneme gidelim baba" diyerek ağladı. Bir süre sonra Mustafa A'nın kayınpederi Mehmet Y. geldi. Mehmet Y, bir anlık dalgınlığından faydalandığı damadının elinden torunu Ela'yı kurtarmayı başardı. Hazır bekleyen polis ekipleri de biber gazıyla Mustafa A'yı etkisiz hale getirip gözaltın aldı.

Mustafa A'nın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve evdeki eşyaları kırdığı öne sürüldü. Mustafa A'nın önceki gece de mutfakta gazı açıp eşi Eda A'ya 'Cennete gideceğiz" dediği iddia edildi. Kızı Ela'yı alıp, ambulansa koşan Eda A. gözyaşlarına boğuldu.

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