Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık mağduru olmamak için 'Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" denildi. Paylaşımda, vatandaşlara gönderilen mesaja yer verilerek, asılsız olduğu vurgulandı.
MEB'den 'tablet mesajı' uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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