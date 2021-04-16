Akıncı yeni bölüm izle I Akıncı 16. bölüm canlı izle

Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet'i bulmak zorundadır.

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Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!