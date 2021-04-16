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Haberler Yaşam Bozcaada’da karaya oturan gemi kurtarıldı

’nin ilçesinde karaya oturan ‘Banu-S’ isimli kargo gemisi, ait ile çekilerek kurtarıldı.

Bozcaada’da karaya oturan gemi kurtarıldı
İHA

16.04.2021, 17:44

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden İzmir'in Aliağa ilçesine gitmekte olan 70 metre uzunluğunda Türk bayraklı kargo gemisi 'Banu-S' gece geç saatlerde Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Taş Adası mevkiinde karaya oturmuştu.



Dümeni kitlenen geminin kaptanı telsizle durumu Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmiş ve bölgeye kısa sürede Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´ne ait Türkeli Kurtarma Römorkörü ile Kıyı Emniyeti-9 hızlı tahlisiye botu sevk edilmişti.



İstanbul'dan sörvey ekipleri gelerek geminin altında dalış gerçekleştirdi. Geminin altında yırtılma ve herhangi bir hasar olmadığı tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından karaya oturan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´ne ait Türkeli Kurtarma Römorkörü ile halat yardımıyla çekilerek yüzdürüldü. 'Banu-S' isimli kargo gemisinin Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Belde Limanı'na çekilerek burada son kontrolleri gerçekleştirilecek. Gemide ciddi bir hasar olmadığı tespit edilirse İzmir'in Aliağa ilçesine doğru yol alacak.

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