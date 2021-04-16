Denizadası!

Havaların ısınmasıyla birlikte Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki sahillerinde denizanası istilası görülmeye başladı. Kadınlar Denizi Plajı'nda ölü olarak sahile vuran çok sayıda deniz anası endişe yarattı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği, sahile vuran deniz analarının türlerinin ve insan sağlığına etkilerinin araştırılması için sahilden örnek topladı. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, bu tür deniz canlılarının zehirli olabildiğini belirterek vatandaşları bu tür deniz canlılarına elle dokunmamaları için uyardı.

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