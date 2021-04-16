Geleceğin fizikçisi Denizli’de yetişiyor

TÜBİTAK 28. Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda, Denizli Erbakır Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Alptürk Eski, Türkiye 9'uncusu olma başarısını göstererek gümüş madalya kazandı. Alptürk Eski'ye, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başarısından dolayı altın ve çeşitli hediyeler verdi. Ekici, "Öğrencimiz Alptürk'ü geleceğin fizikçisi olarak görüyoruz. Dünya Denizli'den yetişerek fizik alanında başarılar elde etmiş biriyle tanışacak. Tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

SEBAHATTİN ALP