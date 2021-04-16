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Haberler Yaşam Saplantılı aşkın sonu kanlı bitti

Saplantılı aşkın sonu kanlı bitti

Saplantılı aşkın sonu kanlı bitti

16.4.2021

İSTANBUL Küçükçekmece'de, aşık olduğu kızın nişanlandığını öğrenen 19 yaşındaki Enes Gürges, konuşmak için kızı parka çağırdı. Gürges ile Gülsüm Şengül mahalledeki parkta buluşarak yaklaşık 2 saat konuştu.

Saplantılı aşık, yanındaki silahı çıkarak Şengül'e ateş etmeye başladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Gürges daha sonra olay yerinden kaçtı. Kızı yaraladıktan sonra kaçan Enes Gürges ise birkaç sokak ileride silahla intihar etti.

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