Yol arkadaşları

UŞAK'IN Banaz ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Cemal Dinçer, tam bir çevre aşağı. Ormanların yok olmaması için elinden gayreti gösteren Dinçer, doğayı kirleten çöplere de savaş açarak üzerine düşen insanlık görevini yerine getiriyor. 'Kara kız' ismini verdiği keçisiyle her gün doğa yürüyüşüne çıkan Dinçer, ormana hoyratça bırakılmış cam şişeleri, naylon poşetleri, teneke kutuları ve diğer atıkları toplayıp çuvallayarak evinin önüne bırakıyor. Hayatını adeta doğaya adayan Dincer, örnek davranışıyla takdir topluyor.

'ORMANLAR MİLLİ SERVETİMİZ'

Doğaya sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu ifade eden Dinçer, "Şimdiye kadar 3 tondan fazla çöp toplamışımdır. Hem sporumu yapmış hem de ormanımı temizlemiş oluyorum. Sağlığım el verdiği sürece devam edeceğim. Pikniğe gelenler çöplerini toplamıyor. Herkes çöpünü savurup gidiyor. Ormanlarımız bizim milli servetimiz. Onları korumak, temiz tutmak hepimizin insanlık görevi" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI