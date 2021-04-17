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Haberler Yaşam Betül’ün yürümesi için 700 bin lira gerekiyor

Betül’ün yürümesi için 700 bin lira gerekiyor

Betül’ün yürümesi için 700 bin lira gerekiyor

17.4.2021

MUĞLA'DA beyninde hasar oluşması sonucu ilerleyici kas yıkımı rahatsızlığı geçiren 11 yaşındaki Betül Dal'ın tekrar yürümesi için kampanya başlatıldı. Muğla Valiliği tarafından ameliyat ettirilen ve özel bir merkezde tedavisi devam edecek Betül için Muğla Valiliği izniyle kampanya başlatıldı. 2 yıl fizyoretarapi görmesi gereken minik Betül'ün masraflarının yarısını devlet karşılayacak. Diğer yarısı için ise 700 bin liraya ihtiyaç var. Hesap numarasının, T.C. Halk Bankası Muğla Şubesi: TR 42 0001 2009 2590 0001 0673 84 olduğu belirtildi.

ADEM ÜLKER

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