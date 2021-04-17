Bir biblo gibi 6 asırdır ayakta

Milas ilçesinde 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Beçin Antik Kenti'nde, kazı ve restorasyon çalışmaları yıl boyunca devam ediyor. Uzmanlar gözetiminde aslına uygun şekilde dikkatle sürdürülen restorasyon çalışmalarında, 600 yıllık Yelli Cami'nin duvarlarında mimarları hayrete düşüren detaylar ortaya çıktı.



YILLARA MEYDAN OKUMUŞ

Camiyi 6 asır sonra yeniden ibadete açmayı planladıklarını söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, "Bir biblo gibi günümüze kadar ulaşan Yelli Cami tek kubbeli, iki gözlü son cemaat yeri olan ve 14-15. yüzyılın en dikkati çekici mimari yapılarından biri. Burası zamanla kullanılmadığı için hem doğa olayları hem de insanlardan kaynaklanan bazı faktörler nedeniyle kullanılmaz hale gelmiş. Ancak yapı bunca zamana karşın halen ayakta" dedi.



6 ASIRLIK MİMARİ DERS

Restorasyon çalışmaları sırasında camiyle ilgili heyecan verici mimari detaylarla karşılaştıklarını söyleyen Pektaş, cami kubbesine geçişlerin üçgen kuşaklarla sağlandığını söyleyerek, kubbe yükünü hafifletmek, cami içerisindeki akustiği sağlamak adına iç mekan duvarlarına çok sayıda testinin yerleştirildiğini kaydetti. Cami içerisindeki mimari detayları, adeta günümüze uzanan bir ders, bilgi aktarımı olarak gördüğünü söyleyen Pektaş, yapının bölgedeki depremlere rağmen yaklaşık 6 asırdır ayakta kalmasının o dönemdeki üstün mimari başarıdan kaynaklandığını ifade etti. Yelli Camisi'nin yanı sıra Beçin Antik Kenti'nde; Bizans şapeli, Menteşeoğulları döneminden Karapaşa Medresesi, Ahmet Gazi Medresesi, Orhan Bey Camisi, Bey Konağı, Bey Hamamı, Kızılhan günümüzde görülebilen tarihi yapılar arasında yer alıyor.

VOLKAN YILDIZ