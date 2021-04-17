Çocukluk arkadaşına kurşun yağdırdı

UŞAK'TA Emrah Özdemir (31) kompresör yüzünden mahkemelik olduğu çocukluk arkadaşı Doğan Arslan'ı (33) pompalı tüfekle öldürüp babası Bilal Arslan'ı da (55) ağır yaraladı. Olay, Sivaslı ilçesi Ketenlik köyünde meydana geldi. Çocukluk arkadaşı olan Emrah Özdemir ile Doğan Arslan'ın arası traktörde kullanılan kompresör nedeniyle açıldı.

OLAY MAHKEMEYE TAŞINDI

ÖZDEMİR ile kendisinden ödünç aldığı kompresörü vaktinde iade etmediği ve yıprattığını iddia ettiği Arslan arasında başlayan sürtüşme, husumete dönüşürken olay mahkemeye taşındı. Hayvan otlatan çoban Emrah Özdemir ile mahkemelik olduğu Doğan Arslan ve Bilal Arslan ile yolda karşılaştı. Otomobilden inen baba-oğul ile Emrah Özdemir tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Emrah Özdemir pompalı tüfekle baba-oğula kurşun yağdırdı.





BABANIN DURUMU AĞIR

OLAYDAN sonra Emrah Özdemir kaçarken ağır yaralanan baba oğul Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Doğan Arslan yaşamını yitirdi. Baba Bilal Arslan'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan Emrah Özdemir evinin yakınlarında jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kazım YÖRÜKCE