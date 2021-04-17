“İftardan sonra da aşı olabilirsiniz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.00'a kadar, hastanelerden Kovid-19 aşı randevusunun alınabildiğini açıkladı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri İzmir'de de tüm kamu hastanelerinden 00.00'a kadar vatandaşların aşı randevusu alabileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındığını belirterek yurttaşları bir kez daha aşı olmaya davet etti.



'EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ'

BAKAN Koca, geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de özellikle 65 yaş üstü ve sağlık çalışanları arasında aşılama oranın yüzde 80'lerde kaldığını belirtmiş ve sırası geldiği halde aşıya girmeyen yurttaşların fazlalığına dikkat çekmişti. Bakan Koca twitter üzerinden de yaptığı açıklamada "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 00.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun" ifadelerini kullanmıştı. BAKAN Koca'nın açıklamalarının ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de Yeni Asır'a açıklamada bulundu.



RANDEVU ALMAK ŞART

YETKİLİLER, iftar saatinden sonra aşı vurulmak isteyen vatandaşların İzmir'de bulunan tüm kamu hastanelerinden saat 23.59'a kadar randevu alabileceklerini söyledi. Aşının virüsün yayılımının önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan yetkililer, "İftardan sonra aşı vurulmak isteyen vatandaşlarımızın aşı randevusu alması gerekiyor. İzmir ili içerisinde bulunan kamu hastanelerinden randevularını alıp aşılarını olsunlar" dedi.



DİYANET AÇIKLAMIŞTI

AŞI randevularının azalmasının en büyük nedeninin oruç tutan vatandaşların, aşının orucu bozacağını düşünmesi olduğu bilinirken, bu konu ile ilgili olarak Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan açıklama da geldi. Yapılan açıklamada, "Besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkana sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir" ifadeleri yer aldı.



Mert ALPDÜNDAR