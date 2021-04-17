Jersey ırkı inekler hayatlarını değiştirdi

AYDIN Efeler'de yaşayan özel hareket polisi Ali Eraslan (48) ve polis memuru eşi Hatice Eraslan (46), birlikte emekliye ayrılıp hobi olarak jersey ırkı inek beslemeye başladı.

AYDIN'DA TEK ÜRETİCİ OLDULAR

Tepecik Mahallesi'ndeki çiftliklerine 17 jersey ırkı inek getirten Eraslan çifti, hayvancılıkla hem stres atıyor hem de kendilerine gelir sağlıyor. Emekliliğinin ardından hayalini kurduğu çiftliği kurduğunu belirten Ali Eraslan, "Bu ırkın sütü çok değerli. Bağışıklığı güçlendirdiği gibi birçok faydası var. Aydın'da jersey sütünü bizden başka temin eden yok" diye konuştu. Hayvanları büyük bir özveriyle beslediklerini söyleyen Hatice Eraslan ise "Temizliğe çok önem veriyoruz. Amacımız insanlarımıza sağlıklı ve kaliteli bir süt içirmek. Bunu da sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

İHSAN KARATAŞ