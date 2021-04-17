Kan sızan araçtan sakatat çıktı

AFYONKARAHİSAR'DA yol kenarına park edilmiş minibüsten sokağa kan aktığını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kamyonetin sahibinin H.Y. olduğunu belirleyip, telefon açarak aracın yanına çağırdı. Polis gelen H.Y'ye, kapıları açmasını söyledi. H.Y. ve polis ekipleri, aracın sıkışan kapılarını açmak için bir süre uğraştı. Polisler ve etrafı dolduran meraklı vatandaşlar kapısı açılan araçta sakatat olduğu görünce şoke oldu. H.Y'nin, çevre kentlerden topladığı sakatatı Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki köpek maması yapan bir fabrikaya getirdiği öğrenildi. H.Y'ye, çevreyi kirlettiği gerekçesi ile Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.

İHSAN KARATAŞ