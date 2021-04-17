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Haberler Yaşam Katliam gibi...

Katliam gibi...

Katliam gibi...

17.4.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Emirdağ ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ- Bolvadin karayolu Çatallı kavşağında meydana geldi. Halim T. (64) idaresindeki TIR kavşakta Soner B'nin kullandığı (45) otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçarak durabildi

HASTANEDE ÖLDÜLER
KAZANIN ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücü Soner B, Yaren Fatma Aymergen, Mesut Nebi (48), Ramazan Mutlu (21) ve Yusuf Kelismail'i (20) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mesut Nebi, Ramazan Mutlu ve Yusuf Kelismail yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

KAZIM YÖRÜKCE

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