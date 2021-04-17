Pandemide Izmir’e 3 milyarlık yardım

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Sosyal Koruma Kalkanı' projesi kapsamında pandemi döneminde yapılan yardımlar açıklandı. Projeyle İzmir'de yapılan toplam yardımların verilerini sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Hükümetimiz salgın sürecinde İzmir'imize 3 milyar liranın üzerinde destekte bulundu" dedi. Paylaşılan tabloda İzmir'de 1 milyon 100 bin 666 kişiye 3 milyar 362 milyon 342 bin 282 lira yardım yapıldığı belirtildi. Buna göre, nakdi ücret desteğinde 160 bin 350 kişiye 649 milyon 4 bin 607 TL, işsizlik ödeneğinde 64 bin 845 bin kişiye 363 milyon 553 bin 577 TL ve normalleşme desteğinde 199 bin 415 kişiye 220 milyon 626 bin 697 TL yardım yapıldı.