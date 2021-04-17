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Haberler Yaşam Salıhlı ovası’nda bahar hareketligi

Salıhlı ovası’nda bahar hareketligi

Salıhlı ovası’nda bahar hareketligi

17.4.2021

EGE Bölgesi'nin en önemli ovalarından biri olan Manisa Salihli Ovası'nda baharın gelmesiyle birlikte hareketlilik başladı. Pandemiye rağmen 70 bin dekar alanda üretimin yapıldığı Salihli Ovası'nda, hazırlanan tarlalara, domates, karpuz, kavun, biber, patlıcan, mısır ekimi yapıldı.

12 AY BOYUNCA SÜREKLİ ÜRETİM

ÇİFTÇİLERİ tarlada ziyaret eden Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Fidanlarımız toprakla buluşmaya başladı. Biz Salihli çiftçisi olarak her zaman Salihli Ovamız ile övünüyoruz. Çünkü Ovamız Türkiye'nin en büyük ve en verimli ovalarından bir tanesidir. Bizim çiftçimiz her şeye rağmen, yılın 12 ayı üretmeye devam ediyor ve edecektir" dedi. Üretime devam eden çiftçiler ise, pandemi sürecinde rafların boş kalmaması için üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.

EMRE SAÇLI

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