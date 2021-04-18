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Haberler Yaşam Brezilya P1 varyantı hamilelerde çok agresif

P1 varyantı hamilelerde çok agresif

Brezilya P1 varyantı hamilelerde çok agresif

18.4.2021

BREZİLYA Sağlık Bakanlığı yetkilisi Raphael Parente, dün düzenlediği basın toplantısında P1 varyantının hamilelere karşı daha agresif ve tehlikeli olduğunu belirterek çiftlerin hamilelik planlarını ertelemesi tavsiyesinde bulundu. Parente, "Mümkünse hamileliği biraz daha iyi bir zamana kadar erteleyin. Uzmanların klinik deneyimleri, bu yeni varyantın hamile kadınlarda daha agresif olduğunu gösteriyor" dedi. Manaus'ta ortaya çıkan P1 varyantı, Brezilya'da can kayıplarında artışa neden olmuştu.
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