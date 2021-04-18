Brezilya P1 varyantı hamilelerde çok agresif

BREZİLYA Sağlık Bakanlığı yetkilisi Raphael Parente, dün düzenlediği basın toplantısında P1 varyantının hamilelere karşı daha agresif ve tehlikeli olduğunu belirterek çiftlerin hamilelik planlarını ertelemesi tavsiyesinde bulundu. Parente, "Mümkünse hamileliği biraz daha iyi bir zamana kadar erteleyin. Uzmanların klinik deneyimleri, bu yeni varyantın hamile kadınlarda daha agresif olduğunu gösteriyor" dedi. Manaus'ta ortaya çıkan P1 varyantı, Brezilya'da can kayıplarında artışa neden olmuştu.

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