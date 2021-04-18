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Haberler Yaşam THY Teknik Genel Müdürü Kovid’ten öldü

Teknik Genel Müdürü Kovid’ten öldü

THY Teknik Genel Müdürü Kovid’ten öldü

18.4.2021

İSTANBUL'DA korona virüs tedavisi gören Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman vefat etti. Geçtiğimiz Salı günü özel bir hastanede tedavisine başlanan Karaman, daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Karaman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karaman'ın cenazesi düzenlenecek törenin ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
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