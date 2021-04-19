Ege’de şüpheli yangınlar

Muğla'da önceki akşam 3 ayrı ilçede art arda orman yangınları çıktı. Menteşe'nin Yılanlı bölgesi Çamoluk mahallesi, Kavaklıdere ilçesi Sazak mevkii ile Bodrum'un Bayrak Tepesi'nde çıkan yangınlara, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra, Aydın ve Denizli'den de takviye ekipler geldi.



BÜYÜK KORKUYA YOL AÇTI

Yerleşim alanlarına sıçrama endişesiyle büyük korkuya yol açan yangınlar, halkın da yardımıyla kontrol altına alındı. Menteşe'de 25 hektar, Kavaklıdere'de 4 hektar ve Bodrum'da 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. İlk yangın Kavaklıdere'nin Menteşe mahallesi Sazak ve Peynir Dağı mevkiinde başladı. Kısa süre sonra Menteşe ilçesi Yılanlı bölgesi Çamoluk ve Göktepe mahallelerindeki ormanlıktan dumanlar yükseldi. Yangına, 24 arazöz, 13 şu tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 8 dozer 150 orman işçisiyle müdahale edildi. Vatandaşlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Bu iki yangını çok geçmeden Bodrum'da Bayrak Tepesi'nde beliren alevler izledi. Ekiplerin müdahalesiyle sabaha karşı söndürülen yangınların aynı saatlerde çıkması, sabotaj ihtimalini akla getirirken, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangınlarda sabotaj ihtimali olmadığını söyledi.





HALKIMIZA GEÇMİŞ OLSUN

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, "Şiddetli rüzgar yüreğimizi ağzımıza getirdi. 7'den 70'e herkesin olağanüstü emekleriyle alevler kontrol alındı" derken, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Yangın nedeniyle bölgede incelemelerde bulunduk. Söndürme çalışmalarına su tankerleri, kepçe ve iş makinelerimizle destek verdik. Bölge halkımıza geçmiş olsun" dedi. Bodrum Turgutreis'teki Bayrak Tepesi mevkiinde ise fırtınanın da etkisiyle bir anda büyüyen yangını itfaiye ekipleri zamanında müdahale ile kontrol altına alındı. 10 dönümlük makilik alan ve zeytin ağaçları yangında zarar gördü.



AYDIN'DA KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde önceki akşam çıkan yangında iki hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangın, Akyaka mahallesindeki ormanlıkta başladı. Nazilli ve çevre ilçelerdeki Orman İşletme Müdürlükleri'ne bağlı 4 arazöz, 4 su tankeri, 9 teknik eleman, 30 orman işçisi ve 60 kişiden oluşan mahallelinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangında 2 hektar kızılçam ormanı küle döndü.



ÖDEMİS'TE KESTANE AGAÇLARI YANDI

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde önceki akşam dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bademli mahallesi Kervan Yaylası yolu Aşağı Harlık bölgesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri 3 saatlik çalışmayla alevleri durdurdu. Yangının söndürülmesinde yağış da etkili oldu. Bölgedeki kestane ağaçları alevlerden zarar gördü.



FERDİ YAVUZ / KAZIM YÖRÜKCE