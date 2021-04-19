Manisa’da ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Manisa'da Ramazan yardımında bulunuyor. LÖSEV Manisa'nın içinde bulunduğu Ege'de 5 bin, Türkiye genelinde ise 50 bin aileye yardımda bulunacak. Manisa'da ilk etapta hazırlanan 200 adet Ramazan kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

TÜRKİYE GENELİ 50 BİN AİLEYE YARDIM

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Sorumlusu Semih Demirel, "1998 yılında lösemili çocuklarımız ve ailelerine sağlık, eğitim ve sosyal destekler sunmak üzere çıktığımız yolda artık tüm yetişkin lösemi ve kanser hastası bireylere de kapılarımız sonuna kadar açık. LÖSEV, tüm dünyada ve ülkemizde süren Covid-19 tehdidi karşısında en savunmasız bireyler olan kanser ve lösemi hastalarını yalnız bırakmıyor. Yardımlaşmanın ve paylaşımın daha da anlam kazandığı Ramazan Ayında da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin aileye yardım götürüyoruz. Manisa, İzmir, Ege Bölgesi'nde bu sayı 5 bin civarında. İlk olarak 200 aileye Ramazan kolisi gidiyor. Bir aileye yetecek malzemeler mevcut. Bu organizasyonu LÖSEV paydaşlarıyla birlikte gerçekleştiriyoruz. Ailelerimize yardımlarda bulunuyoruz. Genelde bizim aileler asgari geçim indirimin altında yaşayan aileler. Pandemi nedeniyle birçok ailemiz işsiz. Bu yüzden ailelerimizin bu tarz desteklere çok fazla ihtiyaç var. Bu destekleri de bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Ailelerimizin sağlıklı bir yaşama kavuşmalarına yardımcı oluyoruz. LÖSEV ailesine destek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK