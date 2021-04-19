Mecliste zorunlu aşı tartışması

Türkiye'de her 4 kişiden birinin, sırası geldiği halde korona virüs aşısını yaptırmaması tartışmalara neden oldu. 65 yaş ve üzerinde sırası gelse de aşı olmayanların oranı 23,6'ya ulaşınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tıp doktoru vekiller konuyla ilgili önerilerini sundu. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, halk sağlığını etkileyen bir bulaşıcı hastalık söz konusu olduğunda aşı olmak gerektiğini, bunun bireysel tercihlere bırakılamayacağını söyledi.

AŞI REDDİNE DÖNÜŞÜYOR

Aycan, "Aşı yaptırmak zorunlu bir şeydir; bulaşıcı hastalık varsa, hükümet bununla ilgili aşı çalışması başlatmışsa 'aşı yaptırmıyorum' deme hakkı yok. Korona da aşı reddi olayına dönüşüyor. Buna müsaade etmemek lazım" önerisinde bulundu. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise, yasayla getirilecek zorunluluk yerine gönüllü aşılama yapılmasında fayda olduğunu söyleyerek, "Zoraki aşı yapmak... Toplum sağlığını ciddi oranda etkiliyor, bu oranlar istediğimiz yere varmıyorsa, istediğimiz başarıyı elde edemiyorsak belki o zaman düşünülecek ikinci bir yol olarak görülebilir. İlk anda mecburiyet getirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.