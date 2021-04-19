Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 19 Nisan Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 19 Nisan Pazartesi Müge Anlı İle Tatlı Sert'te yaşananlar....

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

14 Nisan'da İstanbul'da kaybolmuşlardı. Yayının ardından telefonla aradılar, 13 ve 15 yaşındaki iki arkadaş bulundu ve evlerine döndü. Kayıp kardeşlerle ilgili sıcak gelişme. Adana'daki evlerinden kaybolan 8 ve 13 yaşındaki kardeşler 5 gündür kayıptı, iki kız kardeş ve arkadaşları bulundu. Çocuklar gözetim altında, süreç işliyor... Sosyal medya aşkına 623 Bin Lirasını kaptırdı. Müge Anlı, Arzu Hanım'ın yeni mesajlarına baktığını, o mesajlarda ilişkinin rayını çıktığını, İsa Bey'in sabah ekmek almak için bile para istediğini dile getirdi ve mesajlaşmaları okudu. Arzu Salman yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Arzu Salman'ı dolandırdığı iddia edilen İsa'nın eski iş arkadaşı canlı yayında... Telefondaki beyefendi, İsa Bey ile önceden aynı GSM firmasında çalıştığını, İsa Bey'in cebinde 10 TL'sinin bile olmadığını, hep başkalarından para istediğini iddia etti. 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü. Oğlu ve torunu adliye'de. Dayakçı gelin için harekete geçildi. Evdeki şüpheli bir yangında hayatını kaybetti. Cinayeti örtbas etmek için evi mi yaktılar? Salih Demirel'in ev arkadaşı canlı yayında...