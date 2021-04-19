  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam NASA'dan tarihi adım: Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti

NASA'dan tarihi adım: Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti

(NASA) bir ilke daha imza atarak, Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity' ile bir uçuş gerçekleştirdi. Test uçuşu, dünyadan 173 milyon mil uzakta, adlı geniş bir Mars havzasının zemininde gerçekleşti.

NASA'dan tarihi adım: Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti
DHA

19.04.2021, 15:38 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021, 15:43

Dünyanın nefesini tutarak izlediği Mars'taki helikopter uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars programı kapsamında 30 Temmuz 2020'de fırlatılan ve 18 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'deki Jezero kraterine iniş yapan Perseverance uzay aracına bağlı olan Ingenuity adlı helikopter, tarihi uçuş denemesinde yüzeyden 3 metre yükselerek başarılı şekilde iniş yaptı.

NASA'dan yapılan açıklamada, uçuşun başarılı olduğu duyuruldu. Test uçuşu, dünyadan 173 milyon mil uzakta, Jezero Krateri adlı geniş bir Mars havzasının zemininde gerçekleşti. Tarihi anlar, NASA tarafından canlı yayınlandı.

VERİLER DÜNYAYA 3 SAAT SONRA ULAŞTI
Mars'taki ilk uçuş Türkiye saatiyle 10.30'da gerçekleşti. İnişe ilişkin verilerin ise 3 saat sonra dünyaya ulaştığı bildirildi. NASA çalışanları, uçuşun başarılı olduğuna ilişkin verileri aldı. Yaşanan sevinç anları saniye saniye kameralara yansıdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NASA'dan tarihi adım: Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.