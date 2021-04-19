Ölüm askerdeki oğul ile babasını aynı gün buldu

EDİRNE'DE asker olan genç, İstanbul'da kanser tedavisi gören babasını görmek için hastaneye gittiği sırada üzüntüden kalp krizi ve beyin kanaması geçirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan baba ve oğlu, 5 saat arayla öldü. Kanser tedavisi gören Cevdet Küçük (61), durumunun ağırlaşmasıyla İstanbul'da bir hastanede yoğun bakıma alındı.

İKİ ÖLÜM YÜREK DAĞLADI

EDİRNE 54. Mekanize Piyade Tugayı'nda er olan Fatih Küçük (25), babasını görmek için İstanbul'a geldi ancak üzüntüye dayanamayarak kalp krizi ve beyin kanaması geçirdi. Aynı hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan baba oğuldan Cuma günü sabaha karşı önce Cevdet Küçük, 5 saat sonra da oğlu Fatih Küçük yaşamını yitirdi.