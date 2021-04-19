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Haberler Yaşam Torbalı Belediye Başkanı Uygur vefat etti

Belediye Başkanı Uygur vefat etti

Torbalı Belediye Başkanı Uygur vefat etti

19.4.2021

TORBALI Belediye Başkanı CHP'li Ramazan İsmail Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 Mart günü Uygur ailesinin oturduğu apartmanda yangın çıkmış, İsmail Uygur ile eşi ve oğullarının da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Başkan Uygur, 1 hafta sonra taburcu edilmişti. İsmail Uygur, 14 Nisan gecesi solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

HAMZA DAĞ'DAN TAZİYE MESAJI

57 yaşındaki Uygur'un vefatı, siyaset dünyasında da şok etkisi yarattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da Uygur'un vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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