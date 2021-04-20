9 bıçak darbesine 17 yıl hapis talebi

Zonguldak Ereğli'de eski kız arkadaşı Çağla Çiçekçi'yi (22) 9 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Ufuk Özel tutuklanmıştı. Savcılığın soruşturmayı tamamlamasının ardından Ufuk Özel hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ATLAYIP KURTULDU

Olay gününü anlatan Çiçekçi, "O gün Ufuk Özel ve ev arkadaşımla yemek yiyecektik. Sohbet sırasında tartışma çıkınca evden gitmesini istedim. Sinirlendi ve boğazımı sıktı. Ben bayılmışım. Ayıldığımda salondaydım ve o sırada beni bıçaklamış. Onun elinde bıçak ve kanları gördüm, ağlıyordu. O an korktum ve kendimi camdan aşağıya attım. O şekilde kurtuldum zaten. Onun haricinde başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.