Alay konusu olunca inat edip 92 kilo verdi

Osmaniye'de esnaflık yapan Bünyamin Maskan'ın (42), iki yıl önce 189 kiloyken bindiği uçakta duyduğu cümle hayatını değiştirdi. Uçak yolculuğu yapacağı esnada yanına oturan gencin kendisini görünce "Allah'ım bu kadar şansız olamam" demesi, Maskan'a zayıflama kararı aldırdı.

Fazla kilolarından kurtulmak için diyetisyene gittiğinde 189 kilo olan Bünyamin Maskan, bir yıl içerisinde diyetisyenin de yardımıyla 92 kilo vererek 97 kiloya düştü.

Uçaktaki gencin söylediği lafa çok içerlendiğini söyleyen Maskan, "Artık huzurlu ve mutluyum. Eski günlere dönmeyeceğim" dedi.