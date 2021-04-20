Bahçede dehşet

Bursa'da ormanlık alandaki bağ evinde çapa motoruna ayaklarını kaptıran 22 yaşındaki Fatma Nur Şahin, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik kurtarma operasyonunun ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

ANNESİNİN KUCAĞINDA BEKLEDİ

Olay, Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Uludağ Yolu Mevkisi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte ormanlık alanda bulunan bağ evlerine gelen Fatma Nur Şahin (22), sebze ektiği bahçenin toprağını havalandırmak için çapa yapmaya başladı. Bir süre sonra çapa makinesini kenara almak isteyen Şahin, 2 ayağını birden makineye kaptırdı. Büyük bir acıyla yere yığılan Şahin için 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Annesi Sevim Şahin'in kucağında kurtarılmayı bekleyen Fatma Nur, ekipler tarafından 1 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı. Ayaklarında kırıklar olduğu belirtilen Fatma Nur, tedavisi için Bursa Şehir Hastanesi kaldırıldı.